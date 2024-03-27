За його словами, необхідно нарощувати людський ресурс, щоб продовжувати протистояти російській навалі.

Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник "Марсель" заявив, що Росія перевищує Україну по людських ресурсах у 10-15 разів. Тож мобілізацію необхідно продовжувати.

"Мобілізація потрібна для того, щоб ми могли забезпечити військові частини певними спеціалістами. Повинні бути і штурмовики, і люди, які вміють мінувати та розміновувати, і снайпери, і водії, інженери, і медики — всі категорії. Повинна прийти людина — фахівець саме на це місце. Ми проводимо виявлення цих людей в цивільному житті, повинні їх також готувати, і по цих облікових військових спеціальностях повинні комплектувати ті військові частини, яким необхідний саме цей спеціаліст", - зазначив генерал "Марсель" в інтерв'ю "Суспільному".

За словами генерала, Росія сьогодні нас перевищує по людях в 10 чи 15 разів. Україні потрібно поповнювати свої резерви і давати їм відсіч.

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Водночас "Марсель" погодився, що Україні варто змінити підхід до мобілізації. Саме з цією метою Рада розглядає законопроект про мобілізацію.

"Мабуть, він ще не допрацьований, я ж не знаю, але закон про мобілізацію має бути такий виважений, він повинен мати всі аспекти. Людина прийшла в армію і зрозуміла: я зайшов, я соціально захищений, не дай боже, якась ситуація зі мною, сім'я соціально захищена, він отримує кошти, він воює, він не озирається назад, він знає, що він повністю матеріально і забезпечує свою родину, і країна потім має про нього попіклуватися. Ми без мобілізації не обійдемося, це вже на віка з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено", - пояснив топ-військовий.

Генерал зазначив, що під час війни є багато непопулярних рішень, які потрібно все одно впроваджувати. "Якщо ми програємо, нікого не буде, ні нашої сім'ї. Всіх поставлять на коліна і розстріляють. Якщо виграємо - все. Тому немає іншого варіанту, але його і не буде. З таким ворогом тільки два - або смерть, або перемога. Це повинні люди розуміти: ми отримали війну в країні", - зазначив він.

"Марсель" також наголосив, що українці повинні вчитися на цій помилці і змінювати її швидко, як змінюється сьогодні війна. Генерал додав, що війна змінюється дуже швидко, тому повинно змінюватися наше мислення.

"Все ще попереду, війна ще не закінчилася, вона не закінчиться. Я не бачу, що вона закінчиться. Вона закінчиться може тільки одним - звільнення всіх територій від цього окупанта, ми повинні їх викинути за поребрики державного кордону, і тоді про щось можна буде говорити", - сказав генерал.

Мобілізація в Україні: останні новини

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що за два роки повномасштабної війни понад 8 тисяч мобілізованих так і не були на передовій.

Раніше він запевнив, що про зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією, нижче позначки в 25 років, наразі не йдеться. За його словами, ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні.

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