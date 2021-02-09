Журналісти дізнались, скільки коштує створити впливову машину для пропаганди і хто фінансує такі канали-промивачі мізків.

Нещодавно СБУ викрила цілу мережу телеграм-каналів із величезною читацькою аудиторією, які тиражували російську пропаганду в Україні.

Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Мова йде про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Журналісти програми "Гроші" дізнались, скільки коштує створити впливову машину для пропаганди і хто фінансує такі канали-промивачі мізків.

Загалом аудиторія викритих СБУ пропагандистських каналів складає понад півмільйона підписників, переважна більшість серед яких - саме українці. Займалися адмініструванням цих каналів Артем Давидченко та його брат, які брали активну участь у провокаціях під час трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

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Коштує замовний пост із компроматом у цих каналах від 3 до 30 тисяч гривень. Наразі ці канали не заблоковані і продовжують працювати, а їх адміністратори перебувають у розшуку. Експерт стверджує, що понад 80% матеріалів на цих каналах були абсолютною вигадкою.

У РФ така практика анонімних телеграм-каналів існує вже давно і всі вони куруються Кремлем, розповідає експерт. Там ціна постів варіює від 1000 до 2000 доларів.

В Україні цінність таких каналів напряму залежить від того, хто на них підписаний, а не лише від кількості переглядів та репостів. Найбільші телеграм-канали (350-500 тисяч підписників) беруть приблизно 8-12 тисяч гривень за один пост. При цьому вони продаються: найдорожчий із них коштує 100 тисяч доларів, а хороший політичний канал із десятком тисяч підписників можна придбати за суму від 3 до 30 тисяч доларів.

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Автор: УНІАН