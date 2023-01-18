Як наголошують фахівці, спокій може врятувати вам життя. Намагайтеся не панікувати, якщо ви опинилися під завалами.

Журналісти в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіли, що робити, якщо опинилися під завалами. Чіткий алгоритм дій може врятувати життя навіть у критичний момент.

Після удару російської ракети по будинку в Дніпрі врятувалися мінімум 120 українців. ДСНСники кажуть: те, що люди вижили, - справжнє диво. Чимало людей у момент обвалу опиняються у пастці, й у більшості починається паніка. Однак саме спокій може врятувати життя, заявляє парамедик Ярослав Вус.

Отже, що потрібно робити, якщо ви опинилися під завалами (поради парамедика):

якщо у людини кровотеча, треба зупинити її підручними засобами;

лягайте на бік, при непритомності дихальні шляхи залишаться відкритими;

обережно вивільніть кінцівки, якщо їх притиснуло;

кричіть лише у хвилини "тиші", бережіть сили й повітря; ще краще свистіти у свисток;

чекайте й не розбирайте самостійно завали.

Дали поради й у МВС, як зберегти життя під обвалами:

не чіпайте частини у кімнаті, на яких усе тримається;

стукайте по батареях;

дотримуйтесь правил двох стін, якщо під час повітряної тривоги ви не в укритті.

Трагедія у Дніпрі 14.01.2023

14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22, яку спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

17 січня в ДСНС повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару було завершено. Врятовано 39 людей, з них шестеро дітей; 45 людей загинули, з них шестеро дітей; 79 людей травмовано, з них 16 дітей. Безвісти зниклими залишаються до 20 осіб, серед них є діти. Неідентифіковано 15 тіл загиблих.