16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Москву "негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України".

Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН у Гаазі у зв'язку зі спробою анексії українських територій Росією

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

"Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок (спроба анексії територій - ред.) юридично грубо порушує його зобов'язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якомога швидше", - зазначив глава українського дипломатичного відомства.

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Нагадаємо, що 16 березня суд ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії, зобов'язавши Москву "негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України".

Спроба анексії Росією областей України:

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених окупантами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України та запропонував Києву переговори.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ: "Ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії".

Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України та вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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