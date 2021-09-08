Експерт радить українцям збирати докази недопуску до роботи і звертатися до суду.

В Україні все частіше стали з'являтися випадки, коли працівників не пускають на робоче місце через відсутність щеплення проти коронавірусу.

Адвокат Андрій Трембич у такій ситуації радить зібрати докази і відстоювати свої права, адже довести свою правоту можна в судовому порядку.

В інтерв'ю "Апострофу" юрист наголосив, що людині потрібно ходити на роботу, оскільки вона виконує свій трудовий договір.

"Треба йти на роботу. Якщо людина виконує правила внутрішнього розпорядку і трудовий договір, а її не пускають на роботу, потрібно зібрати докази недопуску. Наприклад, вимагати надати наказ про відсторонення. Можна підкріпити це відеодоказами. Тоді цей наказ можна оскаржити в суді і вимагати оплачувану відпустку за час вимушеного прогулу", - сказав він.

Читайте такожУ МОН пояснили, чи зможуть вчителі без щеплень від COVID-19 працювати в новому навчальному роціТак, до прикладу, на Одещині суд виправдав військового за відмову вакцинуватися від COVID-19 за наказом командира. В судовому засіданні військовослужбовець пояснив, що відмовився робити щеплення, оскільки не довіряє препарату, і вважає неприпустимим вакцинуватися без попереднього повного обстеження стану здоров'я. Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши всі обставини, суддя вважав за потрібне закрити справу за відсутністю складу злочину.

Зазначимо, наразі вакцинація від COVID-19 в Україні є добровільною. В примусовому порядку проводити вакцинування чинне українське законодавство не дозволяє, але держава, шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів, може обмежити громадянина, що відмовився від щеплення в реалізації деяких його особистих прав.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні, 8 вересня, під час засідання уряду повідомив, що більшість протиепідемічних обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми почали працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу до його благополуччя. Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів різних сфер економіки. При цьому для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" потрібно буде повний курс щеплень", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, на четвер, 9 вересня, заплановане засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо переведення України до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Вакцинація в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко