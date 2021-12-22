За порушення вимог щодо друкованих ЗМІ в Україні передбачено штрафи.

Українським видавцям нагадали, що з 16 січня 2022 року, відповідно до чинного законодавства, загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в повинні видаватися державною мовою.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держкомтелерадіо.

Читайте такожАбсолютна більшість українців вважають українську мову своєю рідною"Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" друковані засоби масової інформації можуть видаватись іншими, ніж державна, мовами (зокрема, російською) за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, окрім обов'язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити", - наголосили у комітеті.

Зазначається, що розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається у випадках, коли передплатникам надають можливість виписувати це ж видання державною мовою. "У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації державною, незалежно від того, чи відбувається розповсюдження на оплатній основі, чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням", - додали у Держкомтелерадіо.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення чи рекламу.

"Винятки згадано в частині 5 статті 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": під них підпадають англійська мова, офіційні мови ЄС, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила", - йдеться у повідомленні.

Для друкованих ЗМІ, в яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти із 16 липня 2024 року.

Який штраф передбачено за порушення вимог щодо друкованих ЗМІ в Україні?

Сума штрафу сягає від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення протягом року - штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе з 16 липня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 16 липня почали діяти чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленого Верховною Радою 25 квітня 2019 року.

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