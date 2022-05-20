Тих, хто відмовився від евакуації з Сєвєродонецька - перемістили до інших укриттів міста.

З Луганської області вдалося евакуювати 38 мирних громадян.

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, поліція Луганської області змогла сьогодні знову проїхати до Білогорівки та забрати вісім людей.

"Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку рашисти зранку обстріляли в Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста".

Гайдай зазначив, що загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей. Всі вже в безпеці.

"Прошу, ті, хто залишився в населених пунктах області - залишайтеся в укриттях!", - закликав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора внаслідок обстрілів окупантів у Сєвєродонецьку загинуло щонайменше 12 людей, 40 дістали поранення. Тоді Гайдай зазначив, що здебільшого ведеться цілеспрямоване влучання саме по житлових будинках.

Також вчора повідомлялось, що з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуювали 37 людей під потужними обстрілами російських окупантів.

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