Більшість цих тіл знаходяться в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо.

У Києві почалися заходи з ідентифікації 220 загиблих захисніків з "Азовсталі" в Маріуполі, які українська сторона отримала в результаті двох обмінів тілами загиблих.

Про це повідомив колишній командир полку "Азов" (2016-2017) Максим Жорін.

"Багато деталей говорити не можу, але можу поділитися деякою інформацією. Вже відбулося два обміни тілами загиблих: перший – 160:160… Під час другого обміну нещодавно ми змогли поміняти й забрати майже 60 тіл", - розповів Жорін.

При цьому він зазначив, що ще майже стільки ж тіл треба повернути. Наразі вони знаходяться у Маріуполі. "Зараз ідуть процеси, перемовини по подальшому обміну й поверненню їх додому", - сказав Жорін.

Він наголосив, що переговори триватимуть доти, доки Україна не поверне всіх загиблих захисників.

За його словами, серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це "азовці".

"Є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника знадобиться багато часу", - зазначив він.

"Абсолютно всі тіла українських загиблих (яких уже повернули – ред.) вже знаходяться в Києві – і зараз починається дуже складна робота стосовно опізнання тіл. Більшість цих тіл знаходяться в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо", - сказав він.

Доведеться проводити складні експертизи, процес ідентифікації може зайняти декілька місяців, наголосив Жорін, додавши, що патронатна служба "Азова" намагається пришвидшити й полегшити роботу з ідентифікації.

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь окупували російські війська 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.

Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.

Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості. Проте Україна отримала тіла загиблих захисників Маріуполя. Зокрема, 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160", а 8 червня повернули ще 50 загиблих.

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