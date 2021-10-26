За кілька днів з моменту публікації відео встигло назбирати сотні реакцій користувачів.

Дмитро Антонов показав, як пілотує найбільший у світі транспортний літак українського виробництва "Ан-225 Мрія".

Відео українець розмістив на своєму каналі у YouTube 23 жовтня.

"Сьогодні ви можете відчути себе на місці пілота найбільшого транспортного літака й побачити те, що бачить пілот. Ми довго шукали цей ракурс", – пояснив Антонов.

Дмитро Антонов є командиром Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія".

За кілька днів з моменту публікації відео встигло назбирати сотні реакцій користувачів. У коментарях до ролика українці бажали м’якої посадки екіпажу літака, а хтось щиро захоплювався побаченим.

Чистого неба і м’яких посадок! Ви молодці! Пишаюся вами!

Класна рубрика. Завжди цікаво побачити, як керувати такою машиною

Шикарно! Реально дуже круто! Дмитро, ваші дві фрази - "Поїхали" і "Далі буде" - як вишенька на класному торті. Дякую за надзвичайно приємний і цікавий сюжет

Я так розумію, що одна з камер у другого пілота на голові? Політ, як завжди, супер!!!!!! Молодці!

Дякую вам величезне за старання покращення контенту у бік різноманіття ракурсів, видів, ідей для зйомок. Величезне задоволення. Дивлюся кожен вихід ролика

Цікаве про літак "Мрія"

Ан-225 із максимальною злітною масою 640 т є найважчим літаком у світі. Для порівняння, третій за вантажопідйомністю (після Ан-124 "Руслан") американський військово-транспортний літак C-5 Galaxy має максимальну злітну масу 381 т.

Розробка літака почалась 1985 року й тривала рекордно короткий час — 3,5 року, що стало можливим завдяки широкій уніфікації його вузлів і агрегатів із вузлами та агрегатами літака Ан-124, який служив основою для нього.

Вантажна кабіна літака має довжину 43 метри, ширину — 6,4 метра і висоту — 4,4 метра. Вантажний відсік герметизований. Над ним розміщений пасажирський салон на 60-70 осіб. Для зменшення маси розробники відмовились від заднього вантажного люка, але носовий люк, що відкривається вгору, як і система присідання передніх опор шасі, залишилися.

Кабіна розрахована на екіпаж літака з 6 осіб — командира, другого пілота, старшого бортінженера, бортінженера, штурмана і радиста. Передбачено й приміщення для другого екіпажу.

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Автор: Яна Ставська