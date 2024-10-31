Офіційних підтверджень смерті журналістки немає і тіло досі не передано в Україну.

Російська Федерація не надає додаткових юридичних підтверджень факту смерті і не передає тіло журналістки Вікторії Рощиної, тому батько вірить, що вона жива. Про це сказав голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на брифінгу.

Він зазначив, що українська сторона звернулася про передачу тіла Вікторії Рощиної в Україну. За його словами, російська сторона не заперечила факту можливої передачі, але постійно відкладає цю подію. При цьому нагадав, що серед великої кількості тіл, які нещодавно повернули в Україну, мало бути і тіло Рощиної, але цього не сталося.

"Ненадання додаткових юридичних підтверджень факту смерті і не передача тіла вчергове вкладається в їх традиційну стратегію маніпуляцій. І власне через те, що немає додаткових підтверджень смерті, то батько досі переконаний, що лист про смерть доньки (лист, який отримав батько Рощиної від Міноборони Росії – УНІАН), - це маніпуляція. Оскільки додаткових підтверджень немає, то батько вірить, що донька жива. Це найцинічніше, що може бути – не давати чіткої інформації батькам про Вікторію", - сказав Юрчишин.

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Він наголосив, що є багато фактів замовчування інформації щодо того, де перебувають полонені журналісти. "Це стосується величезної кількості, починаючи від Дмитра Хилюка (йдеться про кореспондента УНІАН) і великої кількості кримськотатарських журналістів, захоплених в Криму", - сказав голова комітету ВР України..

За його словами, на сьогодні відомо про щонайменше 31 випадок незаконного утримання фактично в заручниках українських медійників в Росії. При цьому додав, що ця кількість може бути більшою, оскільки йдеться про переслідування журналістів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, в Мелітополі.

Юрчишин наголошує, що росіяни не хочуть звільняти з полону журналістів, бо розуміють, що вони зможуть донести до світу інформацію про тортури та нелюдське поводження щодо них.

Українські журналісти у російському полоні

У жовтні 2024 року стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви. Її мали повернути додому з групою полонених при найближчому обміні, що відбувся 18 жовтня, однак цього не сталося.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зауважив, що зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури. Робота щодо розслідування обставин смерті та повернення тіла ведеться. Втім, все залежить від протилежної сторони. Точну дату репатріації спрогнозувати важко.

На сьогодні в російському полоні також перебуває кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії і досі утримують. При цьому немає офіційної інформації де він перебуває.

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