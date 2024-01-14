Сергій Рахманін зазначив, що автори повинні добре опрацювати ряд питань.

У Верховній Раді назвали ключову проблему законопроекту про мобілізацію, яка "перекочує" і в новий варіант документа. Найбільше питань виникне через нормативну базу, яка буде прийматися для розвитку закону

"Наприклад, вводиться тотальний військовий облік чоловіків. Вводиться базова військова підготовка, яка стосуватиметься всіх, хто не має військово-облікової спеціальності. Ці та інші речі - сертифікат захисника, введення електронного кабінету - всі ці речі, які будуть викликати найбільше питань, проблем, складнощів, - вони всі регулюються не законом, а підзаконними актами, які повинен розробляти Кабінет Міністрів. Не знаємо, що буде в цих підзаконних актах, але саме це буде найбільшою проблемою. Саме це викличе найбільше проблем, хаосу, питань. Наприклад, там є чутлива тема - інваліди третьої групи. Тема стосується дуже великої кількості людей. Або вилучення транспортних засобів у ФОП, знову ж таки - це велика категорія, але вона вузька", - зазначив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Радіо Свобода.

При цьому він нагадав, що відповідальність за порушення правил обліку стосуватиметься всіх осіб - чоловічої статі, частини жінок.

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"Усіх, наголошую, від 18 до 60 років, незалежно від того, мають вони вади здоров'я чи не мають, мають відстрочку чи ні, мають броню чи не мають, вони перебувають на території України чи за її межами. Тобто вони повинні вказувати, що у них є причини, які дозволяють їм уникати на законних підставах служби, але враховуватися повинні всі. Але як це буде виглядати, в якому порядку, в якій формі, за що саме будуть карати, а за що ні - це буде регулюватися, і це викличе найбільше проблем, складнощів і обурення. І саме ці речі ще до того, як закон буде прийнятий, його розробники повинні комунікувати, хоча б в загальних рисах пояснювати, до чого людям готуватися. Вони цього не роблять", - підсумував народний депутат.

Закон про мобілізацію - останні новини

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів подав проект закону про мобілізацію до Верховної Ради. Документ визначає термін для звільнення військовослужбовців - 36 місяців, а також ряд інших змін, які викликали дискусії.

Два парламентські комітети зазначили, що законопроект про мобілізацію потребує доопрацювання.

10 січня стало відомо, що у фракції "Слуга народу" вирішили повернути законопроект на доопрацювання, після чого документ відкликали.

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