Наразі законопроект доопрацьовується, щоб посилити захист українського медіапростору від російської експансії у сфері інформаційного та культурного впливу.

Найближчим часом Верховна Рада України розгляне законопроект про медіа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформації політики Микита Потураєв.

Він зазначив, що наразі комітет займається доопрацюванням положень законопроекту і найближчим часом буде готовий внести його на розгляд у сесійну залу.

Також він додав, що принципових нововведень у законопроекті не з'явиться, однак буде посилено захист медійного простору України від інформаційного та культурного впливу Росії.

Потураєв пояснив, що йдеться не лише про недопущення в український простір наративів на кшталт "розіп’ятих мальчіков", але й заборонено недопущення до українських телеканалів та кінотеатрів російських телесеріалів та художніх фільмів, які так само транслюють російські наративи, як і новинні телеканали.

Крім того, він додав, що законопроектом пропонується урівняти у правах та обов’язках усі медіа в Україні, як традиційні, так і онлайн-медіа.

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Законопроект про медіа: що потрібно знати

Раніше Потураєв зазначив, що законопроект про медіа не вирішить всіх проблем в інформаційній війні Росії проти України, оскільки він стосується саме медіа і мало стосується контенту як такого.

За його словами, у законопроекті про медіа є стаття 36, яка обмежує контент за загальноприйнятими світовими підходами, – йдеться про мову ненависті, порнографію, про злочини нацистського та більшовицького режимів, а також 9-й розділ, який забороняє адвокацію російської агресії. Але цей закон в цілому не визначає, що таке маніпуляція і дезінформація. Тому має бути ще закон щодо протидії дезінформації.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

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Автор: Дмитро Хилюк