Яхтсмени Юрій Хомич і Володимир Дяченко дісталися додому через 11 днів після звільнення з СІЗО.

Двоє українських громадян Юрій Хомич та Володимир Дяченко, яким раніше цього місяця скасували чотирирічне ув'язнення в Грузії, повернулися до України.

Про це повідомили посольство України в Грузії в соцмережі Facebook.

"Сьогодні Юрій Хомич та Володимир Дьяченко, які 19 липня 2021 року завдяки домовленості між лідерами України та Грузії були звільненні з-за грат, нарешті дісталися дому", — йдеться в повідомленні.

Дипломати також опублікували відео із зустрічі українських яхтсменів:

Затримання українців Хомича і Дяченка в Грузії

Наприкінці листопада 2020 року Грузинські прикордонники затримали яхту, на борту якої перебували громадяни України Юрій Хомич та Володимир Дяченко, А також громадянин Грузії Михайло Батурин.

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19 липня, перед візитом президента України Володимира Зеленського, стало відомо, що Грузія звільнила українців.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього місяця в Туреччині затримали судно з понад 20 українськими громадянами, чотирьох українців заарештували.

Автор: Віталій Саєнко