Глава держави заявив, що Київ буде триматись, але в Україні немає рабства, і якщо комусь треба виїхати - вони можуть це зробити.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планується евакуація Києва через знищення критичної інфраструктури внаслідок російських ракетних ударів

Про це президент України сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI. Зокрема, у Зеленського запитали, чи вбачає він ризики ухвалення радикальних рішень, і зокрема, евакуації жителів великих міст, таких як Київ і Одеса, через російські обстріли критичної інфраструктури.

"Я не бачу, щоб Росія почала нову війну. Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера. Той наносив по Європі, включно з Україною, завдавав ударів по інфраструктурі. Було бомбардування від Британії до інших держав Європи по інфраструктурі, життєво важливих пунктах, по електроенергії, водопостачанню. А потім, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, тобто, вони сіяли хаос для того, аби легше потім було зруйнувати повністю міста. Бо міста, коли немає людей... легше повністю зруйнувати артилерією й іншою важкою технікою. А вже потім заходять військові. Його тактика, президента Путіна, така ж брудна, як і тактика Гітлера. Вона нам абсолютно зрозуміла, і тому ми готові відстояти. Я думаю, світ один раз вже пережив таку хвилю агресії, я думаю, і другий раз переживе", - заявив Зеленський.

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Водночас, у президента України запитали, чи означає це, що Київ не буде евакуйовано.

"Ми будемо триматись. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати - вони можуть собі це дозволити. І це нормально. Кожна людина захищає державу, захищає себе. Сім'я - це також частина держави. Бувають різні приклади. Іноді людям потрібно поїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Але я вам точно хочу сказати: якщо місто буде порожнє, його дуже просто захопити. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі на Донбасі зруйновані наші містечка порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали. І правильно робили. Вони їхали, бо там були постійно під вогнем. І потім захоплені вже були зруйновані міста", - сказав президент.

Можлива евакуація Києва

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначав, що з Києва на зиму можуть вивезти деякі групи населення, зокрема, дитячі будинки, будинки престарілих.

16 грудня Росія здійснила чергову, 9-ту масштабну ракетну атаку по території України. Російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони.

В результаті ударів були уражені об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві після російської ракетної атаки 16 грудня було призупинено роботу електротранспорту. У місті відбулися аварійні відключення електроенергії, також у квартирах багатьох киян зникло водо- та теплопостачання.

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