Він також зауважує, що сам літак – це "просто платформа", адже потрібно говорити також про зброю, яку він застосовуватиме.

Міністр оборони України Олексій Резніков зауважує, що для того, аби в українському небі з’явилися перші F-16, потрібно буде ще 6-7 місяців і підготовка декількох сотень людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, зауваживши, що ключове завдання щодо надання літаків вже вирішене.

"Сам літак – він є просто платформа. Треба говорити про зброю, про ракети, про снаряди, про бомби, які буде застосовувати F-16. Треба говорити про підготовку інфраструктури для того, щоб ми їх могли обслуговувати, і вони могли виконувати бойові завдання", - зазначив міністр.

Він додав, що це означає, що йдеться не лише про підготовку пілоту, але й інженерів, техніків та людей, які планують операції.

"Це серйозний комплекс завдань і це декілька сотень людей ми маємо навчити для перших пташок в українському небі. Тому об’єктивно, без завищених очікувань, я думаю, що 6-7 місяців – це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати. Але якщо він буде трішки більший, - не розчаровуватись", - сказав Резніков.

Він додав, що українські пілоти продемонстрували свою спроможність бути готовими через 6 місяців. "А от техніки, інженери – ми поки що не знаємо. Дуже складні системи обслуговування, ремонту. Тому побачимо", - зауважив урядовець.

Водночас, додав Резніков, українці настільки талановиті, що, зокрема "Патріорти" вони замість 10 місяців подолали за 10 тижні", тож він переконаний, що "українські F-16 будуть в українському небі звільнятися тимчасово окуповані території".

Також на запитання щодо начебто малої кількості літаків, які поступово надходитимуть до України, міністр наголосив, що "мала" кількість – це "оціночні судження". "Все завжди починається з першого кроку", - сказав він.

Стосовно загальної кількості літаків Резніков зауважив, що "немає зараз загальної кількості".

"Є дві цифри, названі Нідерландами і Данією… Командування Повітряних сил має презентацію, в якій чітко ми своїм партнерам визначили кількість, яка нам потрібна. А вона є трішки більшою, ніж та, яка заявлена вже партнерами. Але для початку цього теж буде достатньо. Це декілька вже підрозділів, які спроможні виконувати бойові завдання. Але я переконаний – їх буде більше. Тому що в світі, якщо не помиляюся, більше 5 тисяч F-16 в принципі існує у партнерів", - зазначив урядовець.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників VI Міжнародного ветеранського форуму зауважив, що всі українські воїни максимально мотивовані для якнайшвидшого використання F-16. За його словами, за авіаційним показником України буде в топі найсильніших держав світу.

F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів та 19 літаків від Данії. Передбачається, що перша партія з шести винищувачів відправиться до України ближче до кінця року.

19 серпня Резніков повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися".

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати Америки готові приєднатися до навчання українських пілотів на західних винищувачах на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть за графіком.

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