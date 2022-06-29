Він висловив вдячність всім, хто захищає Україну.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 314 учасників бойових дій.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський розповів, що він підписав новий указ. Герої України отримають нагороди за те, що вони захищають Батьківщину від Росії, яка 24 лютого розв'язала повномасштабну війну.

"Я вдячний всім, хто захищає Україну. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій відзначені державними нагородами", - повідомив президент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у 22 роки віце-чемпіон України з регбі став навідником танку й загинув у бою з росіянами. Владислав Горбунов пішов на фронт боронити вітчизну від російських окупантів, він виконував бойове завдання й загинув як герой України.

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