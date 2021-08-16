Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзнаку Президента України "Національна легенда України", яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з указом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Нагородження відзнакою "Національна легенда України" здійснюється указом глави держави щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Її носять на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.

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Автор: Тетяна Герасименко