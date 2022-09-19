12% респондентів критично ставляться до тих, хто продовжує жити на окупованих після 24 лютого територіях, і вважають їх колаборантами або байдужими до України.

Понад 70% українців думають, що жителі окупованих територій України є жертвами обставин та хочуть повернення контролю України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 7 по 13 вересня.

"Лише 12% респондентів критично ставляться до тих, хто продовжує жити на окупованих після 24 лютого територіях, і вважають їх колаборантами або байдужими до України. Переважна більшість (72%) вважають їх жертвами обставин та вважають, що вони хочуть повернення контролю України над окупованими територіями", - зазначають соціологи.

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Так, залежно від регіону, 63-81% опитаних вважають жителів окупованих після 24 лютого територій жертвами обставин і не більше 7-17% вважають їх колаборантами чи байдужими до України.

"Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 респондентів від 18 років, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого)", - наголосили соціологи.

За словами експертів, формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Однак за умов війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Зокрема, через вимкнення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати менше респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах, зокрема їх кількість складає 0,3%.

Водночас у КМІС наголосили, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на окупованій Луганщині загарбники штучно знецінили гривню та підвищили ціни на продукти.

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