Олександр Євдокимов і Євгенія Більовська стали жертвами подвійного вбивства в Харкові / фото Страна

На Великдень у Харкові сталося резонансне вбивство 29-річного хлопця та 24-річної дівчини, які жили разом. Їх знайшли зарізаними в квартирі.

Жертвами стали молодий викладач Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова - Олександр Євдокимов і його дівчина Євгенія Більовська, пише видання "Страна".

Журналісти дізналися, що Олександр Євдокимов був асистентом кафедри туризму та готельного господарства ХНУМГ, кандидатом економічних наук.

Олександр Євдокимов / фото Країна

На сайті значиться тільки ПІБ викладача, інших даних немає. Зате в Instagram відповідної кафедри вузу його ім'я зустрічається, коли колеги вітають його з Днем Народження.

На своїй сторінці в Facebook 9 травня 2019 року Олександр Євдокимов оприлюднив запис про те, що перебуває у відносинах з Євгенією Більовською, яка і є другою жертвою вбивства.

Євгенія Більовська / фото Країна

Про супутницю Євдокимова, Євгенію Більовську, відомо небагато - вона закінчила Харківську гімназію № 55, вивчала правоохоронну діяльність в Харківському національному університеті внутрішніх справ, працювала в компанії КТ Україна.

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Що відомо про стосунки загиблих

На сторінці Євгенії в Instagram багато спільних фотографій з Олександром - пара разом подорожувала, зустрічала світанки, ходила на футбол, пікніки з друзями. Вони скрізь були разом і робили спільні тематичні фото.

На одному зі знімків є інформація про дату знайомства - це 2008 рік. Тобто на момент смерті вони були знайомі вже 13 років. 

У матеріалі також повідомляється, що загиблі зверталися в поліцію до вбивства через погрози, що допомогло поліцейським швидше вийти на слід злочинця. 

Подвійне вбивство в Харкові: що відомо

Раніше повідомлялося, що тіла двох убитих з численними колото-різаними ранами знайшли у квартирі по вулиці Дружби народів. 

У поліцію повідомила мати загиблого. Жінка прийшла в гості до сина і його співмешканки та виявила їх мертвими.

Пізніше стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві

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Автор: Олег Давигора