Загиблі зверталися в поліцію до вбивства через погрози.

На Великдень у Харкові сталося резонансне вбивство 29-річного хлопця та 24-річної дівчини, які жили разом. Їх знайшли зарізаними в квартирі.

Жертвами стали молодий викладач Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова - Олександр Євдокимов і його дівчина Євгенія Більовська, пише видання "Страна".

Журналісти дізналися, що Олександр Євдокимов був асистентом кафедри туризму та готельного господарства ХНУМГ, кандидатом економічних наук.

На сайті значиться тільки ПІБ викладача, інших даних немає. Зате в Instagram відповідної кафедри вузу його ім'я зустрічається, коли колеги вітають його з Днем Народження.

На своїй сторінці в Facebook 9 травня 2019 року Олександр Євдокимов оприлюднив запис про те, що перебуває у відносинах з Євгенією Більовською, яка і є другою жертвою вбивства.

Про супутницю Євдокимова, Євгенію Більовську, відомо небагато - вона закінчила Харківську гімназію № 55, вивчала правоохоронну діяльність в Харківському національному університеті внутрішніх справ, працювала в компанії КТ Україна.

Читайте такожЗастукавши у ліжко: в суді про подвійне вбивство у Харкові спливли нові подробиці

Що відомо про стосунки загиблих

На сторінці Євгенії в Instagram багато спільних фотографій з Олександром - пара разом подорожувала, зустрічала світанки, ходила на футбол, пікніки з друзями. Вони скрізь були разом і робили спільні тематичні фото.

На одному зі знімків є інформація про дату знайомства - це 2008 рік. Тобто на момент смерті вони були знайомі вже 13 років.

У матеріалі також повідомляється, що загиблі зверталися в поліцію до вбивства через погрози, що допомогло поліцейським швидше вийти на слід злочинця.

Подвійне вбивство в Харкові: що відомо

Раніше повідомлялося, що тіла двох убитих з численними колото-різаними ранами знайшли у квартирі по вулиці Дружби народів.

У поліцію повідомила мати загиблого. Жінка прийшла в гості до сина і його співмешканки та виявила їх мертвими.

Пізніше стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора