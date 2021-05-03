Тіла у квартирі виявила матір загиблого.

У Харкові у квартирі по вулиці Дружби народів виявлено тіла співмешканців з численними колото-різаними ранами.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Харківській області.

Читайте такожВ Очакові у канаві знайшли мертвого військового із запискою (фото)Повідомлення про подію надійшло до поліції 2 травня близько 20:30 від матері загиблого. Жінка прийшла в гості до 29-річного сина і його 24-річної співмешканки та виявила їх мертвими.

На місце одразу прибула поліція. За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Автор: Ольга Робейко