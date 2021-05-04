Правоохоронцям знадобилася доба, щоб знайти підозрюваного у жорстокому подвійному вбивстві.

У Харкові у квартирі жінка знайшла тіла свого сина та його дівчини. Правоохоронці наразі вже затримали підозрюваного.

Читайте такожВ Очакові у канаві знайшли мертвого військового із запискою (фото)Про це у соцмережі повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель.

"Подвійне вбивство розкрито. Злочинця затримано. В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний знайомий загиблих", - повідомив начальник поліції.

За фактом вбивства молодих людей відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Подвійне вбивство у Харкові

У Харкові у квартирі по вулиці Дружби народів виявили тіла співмешканців з численними колото-різаними ранами.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 2 травня близько 20:30 від матері загиблого. Жінка прийшла в гості до 29-річного сина і його 24-річної співмешканки та виявила їх мертвими.

На місце одразу прибула поліція.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла