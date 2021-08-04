У Львівській області суд визнав винною у булінгу (цькуванні) 60-річну Надію Волощук, яка працювала у Солонківській загальноосвітній школі вчителькою інформатики.
За цькування учня суд вирішив покарати вчительку штрафом у сумі 850 гривень, йдеться у сюжеті ТСН.
Видання зазначило, що жінку звільнили зі школи ще до рішення суду.
У мережі в травні з'явилася інформація, що у Солонківській загальноосвітній школі вчителька інформатики Волощук цькувала семикласника. Зокрема, стало відомо, що жінка змушувала хлопця проковтнути паперовий літачок.
Вчителька також вимахувала перед школярем ножем, коли дізналася, що у нього немає ручки, і погрожувала відрізати пальці, щоб він писав своєю кров'ю.
Після того, як інциденти стали надбанням громадськості, вчителька визнала, що так і було, й назвала вчинки "жартами".
Жінку вирішили притягнути до відповідальності. У Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за цькування учасника освітнього процесу – ст. 173-4.
За таке правопорушення загрожує, зокрема, штраф від 50 до 100 неоподатковуваних податків мінімумів доходів громадян (становить 17 грн).