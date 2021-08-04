Суд прийняв рішення у справі вчительки, обвинуваченої у цькуванні школяра.

У Львівській області суд визнав винною у булінгу (цькуванні) 60-річну Надію Волощук, яка працювала у Солонківській загальноосвітній школі вчителькою інформатики.

За цькування учня суд вирішив покарати вчительку штрафом у сумі 850 гривень, йдеться у сюжеті ТСН.

Видання зазначило, що жінку звільнили зі школи ще до рішення суду.

У мережі в травні з'явилася інформація, що у Солонківській загальноосвітній школі вчителька інформатики Волощук цькувала семикласника. Зокрема, стало відомо, що жінка змушувала хлопця проковтнути паперовий літачок.

Вчителька також вимахувала перед школярем ножем, коли дізналася, що у нього немає ручки, і погрожувала відрізати пальці, щоб він писав своєю кров'ю.

Після того, як інциденти стали надбанням громадськості, вчителька визнала, що так і було, й назвала вчинки "жартами".

Жінку вирішили притягнути до відповідальності. У Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за цькування учасника освітнього процесу – ст. 173-4.

За таке правопорушення загрожує, зокрема, штраф від 50 до 100 неоподатковуваних податків мінімумів доходів громадян (становить 17 грн).

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Автор: Екатерина Присяжнюк