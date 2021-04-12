На тестування було зареєстровано понад 120 тис. осіб.

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбулося 10 квітня, прийшло 93-95% зареєстрованих учасників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

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Як зазначається, на тестування було зареєстровано понад 120 тис. осіб. За оперативними даними, явка по Україні становила 93-95%.

«Пробне ЗНО пройшло організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції», - йдеться у повідомленні.

Воно відбулося в більшості регіонів України, крім м. Києва, Чернігівської та Миколаївської областей.

«Згідно з рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлювало доїзд зареєстрованих учасників та педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пробне ЗНО в цих трьох регіонах перенесено на 24 квітня», - додали в МОН.

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Автор: Леся Лещенко