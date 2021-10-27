Самі музичні композиції створювали на базі звуків, записаних у радіаційному заповіднику.

У дворі школи у Прип'яті створювали та грали електронну музику.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У напіврозваленій будівлі прямісінько поверед зони відчуження влаштували невелике світлове шоу. Там презентували платівку із записаним треками від світових та українських музикантів. Самі музичні композиції створювали на базі звуків, записаних у радіаційному заповіднику - від тріскоту дозиметрів.

Власне збором та творчою обробкою чорнобильських звуків автори займались протягом трьох років.

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Ініціатор "Звуків Чорнобиля" Валерій Коршунов розповів, що у проекті беруть участь українські електронні музиканти, пише "Українське радіо".

"Ідея цього року така: у нас є електронні музиканти, які беруть звуки Чорнобиля і створюють із них трек. І вони презентують аудіо-візуальний лайв-перформанс на одній з локацій у Чорнобилі. Ми потім це відео доробляємо, додаємо 3D-графіку. Цей стрім не як діджей-сети роблять, а це більше аудіовізуальний перформанс, який можна сісти подивитися від початку і до кінця, там є свій відповідний сюжет", - сказав він.

Коршунов запевнив, що подібні роботи прогресивні у Європі.

"Ми потім випустимо короткі візуальні продукти, в яких презентовано лише нові треки. І у нас вже є домовленість, що ми показуватимемо ці роботи на фестивалях візуального мистецтва та тих, які повязані із 3D-графікою. Тож цей проєкт багатошаровий", - додав він.

Проект "Звуки Чорнобиля"

Проект "Звуки Чорнобиля" реалізується компанією "Лавіна Концерт" за підтримки "Українського Культурного Фонду" та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національного Музею Чорнобиля, МГО "Центр ПРИПЯТЬ.ком", МГО "Європейський Інститут Чорнобиля" та проєкту ARTEFACT.

Автор: Олег Давигора