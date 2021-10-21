Громадянину Росії загрожує стягнення штрафу й видворення з України.

У Чорнобильській зоні впіймали сталкера з Московської області.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, вночі під час патрулювання зони відчуження прикордонники відділу "Іванків" спільно з поліцейськими виявили молодика, який проник на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольні пункти.

24-річний турист-екстремал виявився громадянином РФ, жителем Московської області. На територію України він потрапив законним шляхом через один з автомобільних пунктів пропуску.

Поліцейські склали на порушника адмінпротокол за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КУпАП. Іноземцю загрожує покарання у вигляді стягнення штрафу в розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Протокол направлено до суду.

Читайте такожУ Дніпрі водій влаштував "сальто" на центральному проспекті (відео)Крім того, вирішується питання щодо скорочення терміну перебування іноземця на території України.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження затримали сімох туристів-порушників.

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Автор: Дмитро Хилюк