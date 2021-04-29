Чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа перед їх ймовірним об'єднавчим двобоєм.
32-річний "Циганський Король" виклав у Twitter відеоролик, де пообіцяв викинути білий рушник, якщо Джошуа протримається хоча б до третього раунду.
"Просто подумав, що у мене є повідомлення для Ей Джея. Якщо ти витримаєш зі мною три раунди, я просто здамся. Адже я і так впевнений, що знесу тебе в перших 2-3 раундах", - похизувався Ф'юрі.
.@anthonyjoshuapic.twitter.com/kt5gIhOeoX— TYSON FURY (@Tyson_Fury) April 29, 2021
Нагадаємо, що декілька днів назад голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій між британцями знаходиться під загрозою зриву.
Читайте такожЧерговий натяк: Володимир Кличко знову заінтригував своїм можливим камбеком в ринг
Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
- Повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі проведуть два бої за рік, однак дати поєдинків поки не були названі. А пізніше Тайсон натякнув, що бій знаходиться під загрозою зриву.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram