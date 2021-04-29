Тайсон пообіцяв "знести Джошуа у перших трьох раундах".

Чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа перед їх ймовірним об'єднавчим двобоєм.

32-річний "Циганський Король" виклав у Twitter відеоролик, де пообіцяв викинути білий рушник, якщо Джошуа протримається хоча б до третього раунду.

"Просто подумав, що у мене є повідомлення для Ей Джея. Якщо ти витримаєш зі мною три раунди, я просто здамся. Адже я і так впевнений, що знесу тебе в перших 2-3 раундах", - похизувався Ф'юрі.

Нагадаємо, що декілька днів назад голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій між британцями знаходиться під загрозою зриву.

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Автор: Артем Будрін