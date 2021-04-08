Чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі ніяк не дійдуть порозуміння щодо місця проведення бою.
Про те, що залишилося всього 3 дні на прийняття рішення Ф'юрі натякнув Джошуа у своєму Twitter.
Ф'юрі опублікував зображення циферблатів й надрукував текст, що залишилося три дні.
"Залишилося три дні, годинник цокає тік-так, тік-так", - підписав 32-річний боксер.
Вірогідно, він натякнув, що Джошуа має швидше визначитися із датою та місцем проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки переговори останнім часом ускладнилися і зустріч під загрозою зриву.
Якщо все-таки WBO юридично не оголосить бій Джошуа - Ф'юрі, то тоді Олександр Усик буде обов'язковим претендентом на бій з Джошуа.
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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
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