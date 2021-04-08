Тайсон Ф'юрі / фото REUTERS

Чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі ніяк не дійдуть порозуміння щодо місця проведення бою. 

Про те, що залишилося всього 3 дні на прийняття рішення Ф'юрі натякнув Джошуа у своєму Twitter.

фото twitter.com/Tyson_Fury

Ф'юрі опублікував зображення циферблатів й надрукував текст, що залишилося три дні.

"Залишилося три дні, годинник цокає тік-так, тік-так", - підписав 32-річний боксер.

Вірогідно, він натякнув, що Джошуа має швидше визначитися із датою та місцем проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки переговори останнім часом ускладнилися і зустріч під загрозою зриву.

Якщо все-таки WBO юридично не оголосить бій Джошуа - Ф'юрі, то тоді Олександр Усик буде обов'язковим претендентом на бій з Джошуа.

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Автор: Будрін Артем