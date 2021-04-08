Британські важковаговики ніяк не визначаться з місцем проведення бою.

Чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі ніяк не дійдуть порозуміння щодо місця проведення бою.

Про те, що залишилося всього 3 дні на прийняття рішення Ф'юрі натякнув Джошуа у своєму Twitter.

Ф'юрі опублікував зображення циферблатів й надрукував текст, що залишилося три дні.

"Залишилося три дні, годинник цокає тік-так, тік-так", - підписав 32-річний боксер.

Вірогідно, він натякнув, що Джошуа має швидше визначитися із датою та місцем проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки переговори останнім часом ускладнилися і зустріч під загрозою зриву.

Якщо все-таки WBO юридично не оголосить бій Джошуа - Ф'юрі, то тоді Олександр Усик буде обов'язковим претендентом на бій з Джошуа.

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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.

Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.

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Автор: Будрін Артем