Боксер Олександр Усик на риболовлі занурився у воду прямо в одязі. 34-річний спортсмен раптово був змушений пірнути у водойму за телефоном.
Цей відеоролик показаний в Instagram.
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Олександр тягнув на спінінг рибу і ненавмисно вибив з рук чоловіка телефон, яким проводилося знімання на камеру того, що відбувається. Гаджет шубовснув у воду, але Усик миттєво за лічені секунди пірнув за ним та врятував.
"Історія порятунку одного телефону. Дивитися до кінця", - жартома підписаний ролик.
Нагадаємо, що нещодавно Міжнародна боксерська організація (IBF) запропонувала українському боксеру провести бій проти хорвата Філіпа Хрговича (12-0, 10 КО).
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