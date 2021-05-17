Український боксер показав чудову реакцію.

Боксер Олександр Усик на риболовлі занурився у воду прямо в одязі. 34-річний спортсмен раптово був змушений пірнути у водойму за телефоном.

Цей відеоролик показаний в Instagram.

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Олександр тягнув на спінінг рибу і ненавмисно вибив з рук чоловіка телефон, яким проводилося знімання на камеру того, що відбувається. Гаджет шубовснув у воду, але Усик миттєво за лічені секунди пірнув за ним та врятував.

"Історія порятунку одного телефону. Дивитися до кінця", - жартома підписаний ролик.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародна боксерська організація (IBF) запропонувала українському боксеру провести бій проти хорвата Філіпа Хрговича (12-0, 10 КО).

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Автор: Артем Будрін