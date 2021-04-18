Олександр Захожий завоював свій перший пояс.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий здобув чергову перемогу на професійному рингу і завоював свій перший пояс.

У німецькому Карлсруе Захожий нокаутував колишнього українця Сергія Вервейка (11-4, 7 КО), який виступає під польським прапором.

Бій завершився перемогою захожого вже в першому раунді. Українець виграв технічним нокаутом - рефері зупинив побиття Вервейка, який опустився на коліно.

Завдяки цій перемозі Захожий завоював пояс WBC Francophone.

Олександр Захожий: кар'єра і досягнення

Захожий починав свою кар'єру в спорті в бойових мистецтвах і рукопашному бою. Він є багаторазовим чемпіоном світу і Європи з бойових мистецтв.

З 2016 року українець вирішив зосередитися на боксі і в 2017-му підписав свій перший професійний контракт - з німецькою компанією Facher Sport Management. Він живе і тренується в Карлсруе.

На профі-рингу Захожий дебютував у червні 2017 року. Відтоді він провів 15 боїв, у всіх здобув перемоги і 11 разів нокаутував опонентів.

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Автор: Антон Дудар