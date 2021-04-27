19-річний боксер з Йорданії Рашед Аль-Свайсат помер після поразки в протистоянні, яке відбулося на молодіжному чемпіонаті світу.
Цю печальну звістку опублікували на офіційній сторінці Міжнародної федерації боксу в Twitter.
Трагічний випадок трапився під час бою проти естонця Антона Виноградова.
Лихо відбулося ще 16 квітня в польському містечку Кельц, коли Рашед втратив свідомість після нокауту. Його миттю відвезли до лікарні, зробили операцію на мозку і спортсмен залишався 10 днів у реанімації. Юнак пішов з життя так і не прийшовши до тями.
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