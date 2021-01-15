Промоутер Едді Хірн вважає, що Усик може провести бій за тимчасовий пояс WBO.
Про це повідомляє Boxing News 24.
За словами Хірна, якщо Усик битиметься за тимчасовий пояс WBO, то не завадить Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа провести бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
"Я хотів би просто побачити той момент, коли Ей Джей стає абсолютним чемпіоном. Можна сказати Усику: "Проведи бій з Джо Джойсом за тимчасовий пояс WBO, і після бою Ф'юрі - Джошуа він стане повноцінним". Він - боксер до мозку кісток. Ми не можемо просто проявити до нього неповагу і сказати: "Вибач, приятель, тобі просто потрібно почекати". Ми повинні щось придумати, і я бачу відповідь для нього - битися з Джо Джойсом", - поділився думкою Едді Хірн.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
Джошуа заявив, що готовий відмовитися від пояса заради бою з Ф'юрі.
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