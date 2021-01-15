Промоутер Едді Хірн переконаний, що Олександр Усик може позмагатися за тимчасовий пояс WBO.

Промоутер Едді Хірн вважає, що Усик може провести бій за тимчасовий пояс WBO.

Про це повідомляє Boxing News 24.

За словами Хірна, якщо Усик битиметься за тимчасовий пояс WBO, то не завадить Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа провести бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

"Я хотів би просто побачити той момент, коли Ей Джей стає абсолютним чемпіоном. Можна сказати Усику: "Проведи бій з Джо Джойсом за тимчасовий пояс WBO, і після бою Ф'юрі - Джошуа він стане повноцінним". Він - боксер до мозку кісток. Ми не можемо просто проявити до нього неповагу і сказати: "Вибач, приятель, тобі просто потрібно почекати". Ми повинні щось придумати, і я бачу відповідь для нього - битися з Джо Джойсом", - поділився думкою Едді Хірн.

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Автор: Budrin Artem