У 26-му турі іспанської Прімери відбулося мадридське дербі - "Атлетіко" приймав "Реал".
Гол Луїса Суареса в дебюті матчу вивів господарів вперед, проте "Реалу" вдалося піти від поразки завдяки точному удару Каріма Бензема після пасу Каземіро в кінцівці зустрічі.
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Голи: Суарес, 15 - Бензема, 88
"Атлетико": Облак, Ермосо, Феліпе, Савич, Тріпп'єр, Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 58), Карраско (Феліш, 64), Суарес, Корреа (Кондогбія, 82)
"Реал": Куртуа, Менді, Варан, Фернандес, Васкес, Модріч, Каземіро, Кроос, Асенсіо (Вальверде, 60), Родріго (Вінісіус, 60), Бензема
Попередження: Карраско, Корреа, Феліш, Савич, Льоренте - Варан
Чемпіонат Іспанії: положення команд
- "Атлетіко" продовжує лідирувати в чемпіонаті Іспанії. Після 25 матчів в активі у "матрацників" 59 очок.
- "Реал" набрав 54 очки і займає третє місце. При цьому у "вершкових" зіграно на один матч більше, ніж у "Атлетіко". На другому місці - "Барселона" (56 очок у 26 іграх).
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