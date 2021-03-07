Реал врятувався від поразки в мадридському дербі

Гол Каріма Бензема дозволив "Реалу" не відстати від "Атлетіко" в турнірній таблиці.

У 26-му турі іспанської Прімери відбулося мадридське дербі - "Атлетіко" приймав "Реал". Гол Луїса Суареса в дебюті матчу вивів господарів вперед, проте "Реалу" вдалося піти від поразки завдяки точному удару Каріма Бензема після пасу Каземіро в кінцівці зустрічі. Читайте такожДопомагають сусідам: мадридський Реал сенсаційно не зміг перемогти в домашньому матчі чемпіонату Іспанії"Атлетико" - "Реал" - 1:1 Голи: Суарес, 15 - Бензема, 88 "Атлетико": Облак, Ермосо, Феліпе, Савич, Тріпп'єр, Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 58), Карраско (Феліш, 64), Суарес, Корреа (Кондогбія, 82) "Реал": Куртуа, Менді, Варан, Фернандес, Васкес, Модріч, Каземіро, Кроос, Асенсіо (Вальверде, 60), Родріго (Вінісіус, 60), Бензема Попередження: Карраско, Корреа, Феліш, Савич, Льоренте - Варан Чемпіонат Іспанії: положення команд "Атлетіко" продовжує лідирувати в чемпіонаті Іспанії. Після 25 матчів в активі у "матрацників" 59 очок.

"Реал" набрав 54 очки і займає третє місце. При цьому у "вершкових" зіграно на один матч більше, ніж у "Атлетіко". На другому місці - "Барселона" (56 очок у 26 іграх). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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