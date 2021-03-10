Дортмундці зіграли внічию, якої вистачило, щоб пройти далі.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" в Дортмунді приймала "Севілью".

Після перемоги у виїзному матчі дортмундці зіграли внічию на своєму полі.

Рахунок у матчі був відкритий на 35-й хвилині - Ерлінг Холанд з шести метрів переправив м'яч у сітку після передачі партнера по команді.

У другому таймі гол Холанда скасували після VAR, замість цього призначивши пенальті. Норвежець не забив, але рефері сказав, що потрібно перебити, так як голкіпер до удару вийшов з лінії воріт. З другої спроби Холанд був точний.

"Севілья" змогла гідно завершити цю дуель. Спершу Юссеф Ен-Несірі відзначився красивим ударом з пенальті - м'яч влетів у ворота від поперечини. А потім він же на шостій компенсованій хвилині приніс гостям нічию.

Для того, щоб спробувати перевести дуель в овертайм, "Севільї" не вистачило часу.

"Боруссія" Д - "Севілья" - 2:2 (перший матч - 3:2)

Голи: Холанд, 35, 54 (з пенальті) - Ен-Несірі, 68 (з пенальті), 90+6

"Боруссія" Д: Хітц, Морей (Меньє, 90), Шульц (Загаду, 89), Хуммельс, Джан, Беллінгем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Ділейні, Ройс, Холанд

"Севілья": Буну, Кунде, Дієго Карлос, Навас, Акунья, Фернандо (Ракітіч, 86), Оскар Родрігес (Олівер Торрес, 79), Окампос (Де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо (Мунір, 86), Ен-Несірі

Попередження: Морей, Холанд, Джан - Акунья, Кунде, Жордан, Оскар Родрігес, Фернандо, Дієго Карлос

"Боруссія" Д - "Севілья": підсумки матчу

"Боруссія" Д вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вперше за чотири роки.

Найкращим гравцем матчу за версією УЄФА став Ерлінг Холанд (від порталу WhoScored він отримав оцінку 8,45).

"Боруссія" забила у своєму 34-му матчі поспіль, що є клубним рекордом.

Ерлінг Холанд - наймолодший гравець, якому вдалося забити в шести поспіль матчах ЛЧ (20 років 321 день). Всього норвежець забив 20 голів у 14 матчах ЛЧ, що є рекордом турніру.

Свого суперника по чвертьфіналу "Боруссія" дізнається в ході жеребкування 21 березня.

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Автор: Антон Дудар