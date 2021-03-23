Безглуздий казус трапився зі збірною Камеруну. Нападник мюнхенської "Баварії" та капітан збірної Камеруну Ерік-Максім Шупо-Мотенг не приїде в табір національної команди, тому що працівники федерації надіслали лист-запрошення на хибну адресу.
Про це повідомляє Goal.com.
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Камерунська федерація футболу замість того, щоб надіслати запрошення на факс або електронну пошту німецького клубу випадково відправила цей лист сама ж собі, на свою електронну адресу.
32-річний форвард так і не дочекався запрошення.
Зауважимо, що Камерун проведе у березні 2 поєдинки в рамках кваліфікації до Кубка африканських націй. Спершу вони зіграють проти Кабо-Верде, а потім з Руандою.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Шупо-Мотенг разом з ПСЖ дістався фіналу Ліги чемпіонів. В цьому сезоні він змінив клуб і переїхав до німецької "Баварії". За 16 поєдинків Бундесліги Ерік відзначився одним м'ячем, а також двічі забивав у поточному розіграші ЛЧ.
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