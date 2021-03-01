Півзахисник зробив вибір на користь віртуального світу, а не своєї дівчини.

Хавбек "Тоттенхема" та збірної Англії Деле Аллі розлучився зі своєю сексуальною подругою зі сфери модельного бізнесу Рубі Мей.

Про це повідомляє The Sun.

Красуня наважилася припинити стосунки після п'яти років проведених разом з фіналістом Ліги чемпіонів. Причиною такого рішення стало надмірне захоплення гравцем відомою відеогрою Fortnight. 24-річний Аллі своє дозвілля волів проводити у віртуальному світі, а не з дівчиною.

"Їхні відносини були бурхливими, але тепер з ними покінчено. Рубі сумно, але вона вирішила потурбуватися про себе", - розповіло джерело наближене до моделі.

Рубі Мей успішно реалізовує себе у модельній індустрії та рекламує такі бренди як Dolce&Gabanna, Chanel та Hidden Fashion. Наслідком її блискучої кар'єри стала можливість бути блогером в соціальній мережі - Рубі має близько 100 тисяч фолловерів в Instagram.

Красуня регулярно тішить своїх підписників пікантними світлинами.

Нагадаємо, що раніше Деле Аллі вже потрапляв у курйозну ситуацію й отримував покарання за жарт про коронавірус.

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Автор: Будрін Артем