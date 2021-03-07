Дружині Дентіньо і його дітям не вдалося вилетіти з Бразилії через обмеження, пов'язані з коронавірусом.

Дружина бразильського нападника "Шахтаря" Деньтіньо Дані Соуза, а також діти футболіста і дві няні не змогли вилетіти з аеропорту Сан-Паулу до Києва.

Про це повідомляє Globo.

Сім'я футболіста прибула в аеропорт з 17 валізами, проте через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, рейс був перенесений.

Відзначимо, що Дані Соуза є популярною бразильською моделлю та бізнесвумен. На її сторінку в Instagram підписано 1,5 мільйона чоловік. Разом з футболістом вони виховують трьох дітей: 8-річного Бруно Лукаса і 6-річних близнюків Рафаелу і Софію.

Наприкінці минулого року Дані Соуза полетіла з дітьми до Бразилії. При цьому тоді в мережу потрапило відео, на якому вона говорила, що більше не планує повертатися в Україну. Судячи з усього, вона розраховувала, що Дентіньо взимку покине "Шахтар", але він залишився. Контракт форварда з "гірниками" діє до кінця 2021 року.

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Автор: Антон Дудар