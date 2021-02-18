Команда Мірчі Луческу стартує в євровесні домашнім матчем.

Київське "Динамо" 18 лютого проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Брюгге.

Стартовий свисток прозвучить о 17.00. Матч мав розпочатися о 19.55, але старт був перенесений через погодні умови.

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"Динамо"

Київське "Динамо" свій шлях на євроарені в цьому сезоні починало з кваліфікації Ліги чемпіонів, де команда Мірчі Луческу пройшла нідерландський АЗ і бельгійський "Гент".

Далі був груповий етап - в одній групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем" "Динамо" зайняло третє місце. Кияни по два рази програли грандам, а в дуелях з "Ференцварошем" набрали 4 очки і, таким чином, пробилися в Лігу Європи.

До відновлення сезону "Динамо" готувалося через контрольні матчі - в трьох з шести вдалося здобути перемоги при одній нічиїй і двох поразках.

В першому офіційному матчі кияни змогли обіграти "Олімпік" - 3:1. У особливо гарному настрої до гри проти "Брюгге" повинен підійти Артем Бесєдін, який оформив дубль у своєму першому матчі після повернення.

У чемпіонаті України "Динамо" не тільки зберегло лідерство, а й збільшило відрив від "Шахтаря", який зіграв внічию, на 3 очки.

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"Брюгге"

"Брюгге" вийшов із зимової відпустки ще в січні і на даний момент знаходиться в прекрасній формі. За останній місяць команда провела дев'ять матчів і у всіх здобула перемоги (сім - в чемпіонаті і дві - в Кубку).

Перед грою з "Динамо" "Брюгге" відпочивав більше тижня, так як матч проти "Шарлеруа" був перенесений - поле визнали непридатним до гри через погодні умови. На даний момент свій останній матч "Брюгге" проводив 10 лютого, коли пройшов "Антверпен" в Кубку Бельгії (3:1).

У своєму національному чемпіонаті "Брюгге" лідирує досить впевнено. У клубу 60 очок, що на 13 більше, ніж у найближчого переслідувача, та ще й матч у запасі.

Через коронавірус перед грою з "Динамо" "Брюгге" залишився без свого тренерського штабу на чолі з Філіпом Клеманом.

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У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Це була перша зустріч команд в офіційних поєдинках.

Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич. Таким чином, тепер кияни налаштовуються на те, щоб взяти реванш.

Слова перед матчем

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

"Матч двох рівних суперників? Мабуть, це так, і в першу чергу, тому що зустрічаються два клуби, які лідирують у своїх національних чемпіонатах. Якщо я не помиляюся, таких пар більше немає. Мені здається, цей поєдинок буде самим рівним за силою серед усіх у Лізі Європи. Для нас дуже важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, враховуючи, що суперник грає в дуже агресивній, атакуючій манері. Нам важливо виходити з-під цього пресингу і використовувати вільні зони за їх спинами".

Рік Міл, виконуючий обов'язки головного тренера "Брюгге":

"Перебуваю в постійному контакті з нашим тренером Філіпом Клеманом. Сподіваюся, нам вдасться домогтися позитивного результату. Теорії було приділено багато уваги, тому, думаю, що наші гравці добре готові до матчу з "Динамо".

Хто не зіграє?

У "Динамо" в лазареті знаходяться Беньямін Вербич, Тудор Белуце, Володимир Костевич і Микита Бурда. У загальну групу повернувся Ілля Забарний, але навряд чи тренерський штаб ризикне випустити його на поле.

У гравців "Брюгге" Стефано Денсвіла, Матея Мітровіча і Ханса Ванакена перед зустріччю з "Динамо" був виявлений коронавірус. Також через проблеми зі здоров'ям до Києва не полетів найкращий бомбардир команди Ноа Ланг. Крім того, "Брюгге" не допоможе українець Едуард Соболь, який буде відбувати дискваліфікацію.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Караваєв, Кендзьора, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Родрігес, Циганков, Бесєдін

"Брюгге": Міньоле, Бремпт, Оділон, Мехеле, Рікка, Рітс, Кейбус, Баджі, Окереке, Дост

Арбітр

Головним арбітром матчу призначений 42-річний фінський рефері Маттіас Гестраніус.

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Автор: Антон Дудар