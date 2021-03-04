Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу розповів про свою думку щодо конфлікту з вболівальниками "біло-синіх".
Слова тренера наводить офіційний сайт "Динамо".
75-річний румун помахав рукою фанатам під час кубкового матчу проти "Колоса" у відповідь на заклики піти геть з київського клубу, позаяк він прагнув цим вчинком "привітати їх по-своєму".
"Це реклама всьому футболу і "Динамо" зокрема. Нас показують на багатьох телеканалах, зокрема і за кордоном. Якщо вболівальники вважають себе важливішими, ніж футбол і футболісти, я їх дружньо вітаю. Я на початку матчу дивився на фан-сектор і думав: невже вони до Львова приїхали, а сьогодні на стадіон не прийдуть. Вони мене вітають по-своєму, а я їх - по-своєму", - прокоментував спеціаліст.
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