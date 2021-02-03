Новачком "Дніпра-1" став бразильський форвард Білл.

Вінгер найпопулярнішого клубу Бразилії "Фламенго" Білл на правах оренди перейшов у "Дніпро-1".

Про це повідомив офіційний сайт клубу УПЛ.

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Орендна угода розрахована до кінця 2021 року. При цьому у "Дніпра-1" буде опція викупу контракту гравця.

21-річний Білл за першу команду "Фламенго" провів тільки один матч, після чого грав в оренді за "Клуб Регатас Бразіл" у бразильській серії в (25 матчів, 4 голи).

Білл поки не може приєднатися до "Дніпра-1" на зборі в Туреччині через карантинні обмеження. Він підтримує форму з командою U-19 і вже встиг забити ефектний гол. Бразилець пофінтив, обігрався з партнером по команді і направив м'яч у дальню "дев'ятку".

Нагадаємо, раніше "Дніпро-1" підписав ще одного бразильця.

"Дніпро-1": результати в сезоні 2020-2021

"Дніпро-1" невдало стартував у сезоні, після чого в клубі змінили головного тренера - замість Дмитра Михайленка команду очолив Ігор Йовічевіч.

Однак виправити ситуацію новому тренерському штабу не вдалося. Після першого кола "Дніпро-1" набрав в УПЛ всього 8 очок і займає в таблиці 14-е місце.

У Кубку України "Дніпро-1" дійшов до чвертьфіналу, де за підсумками жеребкування зіграє з "Олександрією".

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Автор: Антон Дудар