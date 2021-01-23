"Дніпро-1" підписав контракт з вихованцем французької "Бастії".

Аутсайдер УПЛ "Дніпро-1" продовжує посилювати склад у зимове міжсезоння.

Як повідомив офіційний сайт дніпровського клубу, ще одним новачком команди став бразильський вінгер Вагнер Гонсалвеш.

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Відзначається, що він вже прибув до Туреччини, де "Дніпро-1" проводить збір, і приступив до тренувань.

Про умови контракту не повідомляється.

Вагнер, у якого також є французьке громадянство, є вихованцем "Бастії". Раніше він виступав у чемпіонаті Грузії за "Сабуртало", в Бельгії за "Серкль Брюгге", а першу половину сезону 2020-2021 провів у грузинському "Батумі", забивши 1 гол і віддавши 5 асистів в 14 матчах.

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"Дніпро-1" невдало стартував у сезоні, після чого в клубі змінили головного тренера - замість Дмитра Михайленка команду очолив Ігор Йовічевіч.

Однак виправити ситуацію новому тренерському штабу не вдалося. Після першого кола "Дніпро-1" набрав в УПЛ всього 8 очок і займає в таблиці 14-е місце.

У Кубку України "Дніпро-1" дійшов до чвертьфіналу, де за підсумками жеребкування зіграє з "Олександрією".

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Автор: Антон Дудар