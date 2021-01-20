Ось вже 10 днів "Маріуполь" працює на навчально-тренувальному зборі в турецькій Анталії та готується до весняної частини сезону. Проте особливої уваги заслуговує готель, в якому розташувалися азовці - Asteria Kremlin Palace. Співзвучність зі словом "Кремль" далеко не випадкова.
Готель був побудований в 2003 році в 13 кілометрах від Анталії з метою привабити туристів з Росії. На території комплексу були зведені аналоги храму Василя Блаженного і Кремля.
Про заселення в готель повідомив офіційний сайт "Маріуполю".
"Збір проходить на високому рівні. Тут є хороші умови для якісної підготовки до весняної частини сезону. Ми граємо і тренуємося на якісних газонах. Все інше – харчування, тренажерний зал, сервіс – також на рівні", - задоволений сервісом головний тренер Остап Маркевич.
"Шановні, не там зраду побачили, не там. "Газпром" з 2018-го по 2021-ій - спонсор Ліги чемпіонів. І що - керуючись вашою логікою, нашим топ-клубам тепер не грати в ЛЧ після цього? "Астерія" має необхідну нам інфраструктуру. От і все, ніякої зради і прихованого змісту. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті", - прокоментував віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін для Tribuna.com.
Нагадаємо, що "Маріуполь" почне весняну частину сезону Української Прем'єр-ліги 13 лютого матчем проти "Олександрії".
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