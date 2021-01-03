Число підписників нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду в Instagram досягло 250 мільйонів.
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Португалець став першою людиною в світі, якій вдалося підкорити цю позначку.
Більше людей підписано тільки на офіційний аккаунт соцмережі (382 мільйони).
У списку знаменитостей Роналду випереджає співачку Аріану Гранде (214 мільйонів), рестлера і актора Дуейна "Скалу" Джонсона (209 мільйонів) і модель Кайлі Дженнер (207 мільйонів).
Серед футболістів у трійці також форвард "Барселони" Ліонель Мессі (175 мільйонів) і нападник ПСЖ Неймар (144 мільйони).
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