Мюнхенський топ-клуб - однією ногою у чвертьфіналі ЛЧ.

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Лаціо" в Римі приймав "Баварію". Мюнхенці зробили впевнений крок назустріч чвертьфіналу.

Вже до перерви матчу "Баварія" зробила рахунок розгромним. Роберт Левандовські відкрив рахунок, вийшовши сам на сам з воротарем після помилки суперника. Далі 17-річний Джамал Мусіала прицільно пробив у кут з лінії штрафного майданчика, а під кінець тайму Лерой Сане успішно зіграв на добиванні.

Читайте такожЛіга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналуУ дебюті другого тайму Франческо Ачербі, намагаючись перервати простріл Сане, переправив м'яч у власні ворота. Через пару хвилин "Лаціо" трохи скрасив ситуацію для себе - Хоакін Корреа пройшов через центр штрафного майданчика і пробив низом.

"Лаціо" - "Баварія" - 1:4

Голи: Корреа, 49 - Левандовські, 9, Мусіала, 24, Сане, 42, Ачербі, 47 (автогол)

"Лаціо": Рейна, Патрік (Худт, 53), Ачербі, Мусаккьо (Луліч, 31), Лаццарі, Мілінкович-Савич (Катальді, 81), Лейва (Ескаланте, 53), Луїс Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич, Іммобіле, Корреа

"Баварія": Нойєр, Зюле, Боатенг, Алаба, Девіс, Кімміх, Горецька (Мартінес, 63), Сане (Сарр, 90), Мусіала (Чупо-Мотінг, 90), Коман (Ернандес, 75), Левандовські

Попередження: Альберто, Лукас Лейва, Корреа, Марушич, Ескаланте - Кімміх, Коман

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Лаціо" - "Баварія": підсумки матчу

Роберт Левандовські забив свій 72-й гол у Лізі чемпіонів. Він обійшов іспанця Рауля, вийшовши на третє місце в списку найкращих бомбардирів турніру. Більше тільки у Кріштіану Роналду (134) і Ліонеля Мессі (119).

Левандовські визнаний найкращим гравцем матчу за версією WhoScored - оцінка 8,6.

Йозуа Кімміх виграв у 38 зі своїх перших 50 матчів у Лізі чемпіонів - більше, ніж будь-який інший гравець в історії турніру.

"Лаціо" вперше у своїй історії пропустив три голи за тайм у матчі ЛЧ.

Зустріч у відповідь команди проведуть 17 березня в Мюнхені.

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Автор: Антон Дудар