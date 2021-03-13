За 12 матчів з новим тренером лондонський клуб пропустив всього 2 м'ячі.

У 28-му турі чемпіонату Англії "Лідс" приймав "Челсі". Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

Зауважимо, що 27 січня цього року новоспечений тренер "синіх" Томас Тухель дебютував на посаді головного тренера, замінивши свого попередника Френка Лемпарда. За цей період німецький фахівець провів з командою вже 12 матчів і пропустив у них лише 2 голи.

Як повідомляє Opta з огляду на те, що Тухель сьогодні знову не програв - він повторив рекорд тренерів "Челсі". Раніше лише бразильський спеціаліст Луїс Сколарі у перших 12 матчах на місточку тренера лондонського клубу не дозволяв себе обіграти. Він досяг 9 перемог при 3 нічиїх. У Тухеля 8 перемог та 4 мирові.

Також якщо у наступному домашньому матчі "аристократи" збережуть ворота сухими - Тухель поставить абсолютний рекорд в історії АПЛ за кількістю матчів, в яких команда не пропускала голи на своєму полі при новому наставнику.

На додаток, з моменту призначення Тухеля в "Челсі", ніхто серед команд АПЛ не робив змін у стартових складах більше, ніж лондонці.

"Лідс" - "Челсі" - 0:0

"Лідс": Мельє, Ейлінг, Стрейк, Льоренте, Даллас, Харрісон (Кошта, 64), Філліпс, Альоскі, Рафінья, Бемфорд (Родріго, 35, зворотна заміна Кліх, 79), Робертс.

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Чілвелл, Крістенсен, Рюдігер, Канте, Пулішич (Джеймс, 68), Жоржиньо, Зієш (Вернер, 69), Гавертц, Маунт (Хадсон-Одої, 79).

Огляд матчу доступний на YouTube-каналі Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

"Челсі" набрав 51 очко та посідає четверте місце в АПЛ.

У "Лідса" - 36 балів й лише дванадцята позиція.

Впевнено лідирує в АПЛ як і раніше "Манчестер Сіті", який набрав вже 68 очок.

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Автор: Будрін Артем