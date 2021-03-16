Донецький "Олімпік" опублікував роздруківки з чату Української асоціації футболу.

Скандал в українському футболі, пов'язаний з протистоянням донецького "Олімпіка" і УАФ, набирає нових обертів.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що в розпорядження донецького клубу потрапили роздруківки чинного чату УАФ в Telegram. У ньому голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі не вибирає виразів, ображаючи гравців, тренерів та інших осіб українського футболу, а також висловлюючись про Україну.

Скріншоти листування були опубліковані на офіційному сайті "Олімпіка". Там же можна ознайомитися з листом, який "Олімпік" направив до контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, попросивши перевірити Лучі на неспортивну поведінку

Ось деякі повідомлення Лучі з чату.

На адресу президента "Динамо" Ігоря Суркіса: "Суркіс, як Ступар і Шебек, залишається в кам'яному столітті. Йому потрібно думати про низький рівень своїх гравців і їх погану поведінку, як тварин. Запрошення рефері в національні чемпіонати заборонені з 2012-го. Ми не можемо платити 12 тисяч гривень, як платити 15 тисяч євро за матч? На х*й".

На адресу головного тренера "Олександрії" Володимира Шарана:

"Підтвердження того, що ця людина справжній дурень. Він ніколи не винен. Тільки арбітри по всій Європі проти нього. Шаран, на х*й!".

На адресу півзахисника "Динамо" Сергія Сидорчука:

"Ця людина справжній дурень. Він був на зустрічі 17 лютого на конференції VAR і отримав всі пояснення. Ми не інформаційне агентство. Всі в Європі дисципліновано приймають всі рішення. Сидорчук - не Бог. Будь ласка, мовчи... Будь ласка. Потрібно знати правила футболу, щоб грати у футбол".

Ображає капітана "Інгульця" Владислава Лупашка і пропонує арбітрам запам'ятати його: "Тупий ідіот. Будь ласка, запам'ятайте цього джентльмена. Лупашко. Пішов на х*й".

А тут Лучі називає екс-тренера "Динамо" Олексія Михайличенка "тупим" і висловлюється про Україну. "Тупа людина. Я думаю, рефері були раді, що провели хороший матч. Україна - дуже дивна країна".

На адресу президента "Дніпра-1" Юрія Берези:

"Комітет арбітрів УАФ не передає привітання до цього дня народження. Замість цього йди на х*й". Сьогодні він отримає привітання від Баранки (голови Комітету етика і чесної гри, - Прим) у письмовій формі".

А тут Лучі пише російською, оцінюючи роботу свого підлеглого:

В інтерв'ю "Бомбардиру" Гельзін також заявив, що Лучі називав Україну "банановою республікою":

"Я хотів би поставити запитання. Ви приїхали в нашу країну заробляти. Чому ви нашу країну називаєте банановою республікою? Ми що, для вас всі мавпи? Що це за посил такий йде? Будьте шанобливі до нашої країни, людей, там, де ви заробляєте. Це було на зборах в Туреччині, коли Лучі висловлювався на адресу нашої країни.

Будьте шанобливі до функціонерів, які вкладають зі своєї кишені. Не з бюджету, а зі своєї кишені фінансують, за рахунок чого тримається український футбол. А у вас виходить - тільки ви. Ви навіть зі своїми підлеглими ведете розмову як зі скотами", - сказав Гельзін.

Скандал в українському футболі: що було раніше

Після матчу 17-го туру УПЛ між "Олімпіком" і "Шахтарем" президент "Олімпіка" Владислав Гельзін увірвався в прямий ефір з добірними матами на адресу суддівства. Зокрема, він висловився і на адресу голови суддівського комітету Лучано Лучі, назвавши його "п*дарасом".

Пізніше Гельзін вибачився за нецензурну лайку, але від "суті викладеного" відрікатися не став.

"Олімпік" ініціював зустріч керівників усіх клубів УПЛ з питання недовіри Лучі, а Гельзін заявив, що збере спеціальну прес-конференцію, щоб розкрити деталі роботи італійця.

Комітет етики і чесної гри УАФ почав розслідування можливих порушень з боку Гельзіна.

Крім того, "Олімпіку" до кінця сезону заборонили грати на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Автор: Антон Дудар