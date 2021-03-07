Українець Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

У центральному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулося дербі - "Манчестер Сіті" приймав "Манчестер Юнайтед".

"Червоні дияволи" здобули гостьову перемогу і перервали переможну серію "Сіті", яка налічувала 21 матч у всіх турнірах.

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Вже на 2-й хвилині "МЮ" вийшов вперед завдяки голу Бруну Фернандеша з пенальті, а після перерви Люк Шоу подвоїв перевагу гостей.

Українець Олександр Зінченко у складі "Сіті" провів на полі весь матч.

"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голи: Фернандеш, 2 (з пенальті), Шоу, 50

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу (Уокер, 65), Діаш, Стоунз, Зінченко, Гюндоган, Родрі, Де Брюйне, Марез, Жезус (Фоден, 71), Стерлінг

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред, Джеймс, Фернандеш (Вільямс, 90+3), Рашфорд (Грінвуд, 73), Мартіаль (Матіч, 86)

Відео голів

АПЛ: положення команд

"МЮ "набрав 54 очки і скоротив відставання від "Ман Сіті", який лідирує в таблиці, до 11 очок.

У топ-четвірці також "Лестер" (53 очки) і "Челсі" (47 очок і на один матч менше).

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Автор: Антон Дудар