Бізнесмен охоче готовий повернутися у футбольний світ України.

Екс-президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський пообіцяв повернути бренд знаменитого клубу в максимально короткі терміни.

Про це він сказав в інтерв'ю телепередачі "Великий футбол".

"Я займаюся поверненням бренду "Металіста". Сподіваюся, не за горами той час, коли "Метал" переодягнеться в форму "Металіста". Того старого, з 100-річною історією, який зіграв понад 50 матчів у єврокубках. І всі ми будемо отримувати задоволення вже від "Металіста", - зробив амбіційну заяву футбольний функціонер.

"Я буду займатися тільки цим клубом. Скажу, що в найближчі тижні, від сили місяць це займе, "Металіст" повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Я обіцяю уболівальникам, що "Металіст", бренд, я поверну", - подарував надію мільйонам фанатів Ярославський.

Нагадаємо, що раніше бізнесмен назвав суму, яку інвестував у "Металіст" за часи свого президентства з 2006-го по 2012-й рік.

Також Ярославський вже описував плани з відродження харківського клубу.

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"Металіст" Харків: історія клубу

"Металіст" був заснований в 1925 році. Клуб ставав володарем Кубка СРСР (1988), а в Україні - срібним призером УПЛ (2013) і шість разів бронзовим призером.

"Металіст" один раз грав у кваліфікації Ліги чемпіонів, але був дискваліфікований. У Лізі Європи сезону 2011-2012 команда доходила до чвертьфіналу.

У 2012 році Олександр Ярославський продав клуб Сергію Курченку. Новий президент на початку 2014 року втік з України. У клубі стали накопичуватися борги й у 2017 році він фактично припинив існування.

У тому ж році в Харкові створили клуб "Металіст-1925", який зараз грає в Першій лізі, а у 2020 році був заснований клуб "Метал".

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Автор: Будрін Артем