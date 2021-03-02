У лівого захисника "Мілана" Тео Ернандеса почався прогрес та процвітання в кар'єрі. За вартістю на Transfermarkt він вже випередив свого брата - Люку, який є чинним чемпіоном світу та грає за німецьку "Баварію". Його раптовий підйом можна пояснити появою музи: Тео завів роман з відомою італійською моделлю Зої Крістофолі.
"Тигриця з Верони", як називають шанувальники красуню, є популярною інтернет-моделлю. Зої в Instagram має понад 830 000 підписників.
Закохані мають спільний інтерес: жага до тату. Щоправда, Тео поки відстає від подруги, у якої розмальовано вже понад 60% поверхні шкіри.
Зауважимо, що 23-річний француз є переможцем Ліги чемпіонів у складі "Реала" в сезоні 2017/18.
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