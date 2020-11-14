Збірна України зіграє проти збірної Німеччини на виїзді.

У рамках 5-го туру Ліги націй 2020-2021 збірна України проведе матч проти збірної Німеччини. Команди мають зустрітися на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

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Початок зустрічі - о 21.45.

Напередодні проведення матчу опинилося під питанням через спалах коронавірусу в збірній України. Офіційне рішення УЄФА і влади Лейпцига оголошено ще не було.

Багато в чому воно буде залежати від результатів тестування, яке збірна України пройде 14 листопада.

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Збірна Німеччини

Німецька збірна цього року не програє, але і перемогти вдалося тільки двічі в шести іграх.

У Лізі націй Німеччина змогла обіграти тільки Україну (2:1 в Києві), а в трьох інших поєдинках зіграла внічию - 1:1 з Іспанією, 1:1 і 3:3 зі Швейцарією. Набравши 6 очок, німці займають друге місце в групі, відстаючи на 1 пункт від Іспанії.

Перед грою проти України Німеччина провела контрольний матч зі збірною Чехії і здобула мінімальну перемогу (1:0).

Збірна України

Збірна України через коронавірус прямо перед матчем проти Німеччини залишилася без чотирьох гравців, включаючи двох футболістів, які могли з'явитися в основному складі. Через коронавірус збірній не допоможуть Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко.

Крім того, спочатку в збірну не зміг приїхати ряд футболістів "Динамо", в якому стався спалах COVID-19, а також травму отримав форвард Артем Кравець.

Перед двома заключними турами Ліги націй збірна України може як претендувати на перше місце у своїй групі і вихід у фінальну частину, так і просто на збереження прописки в елітному дивізіоні, але також може за підсумками дво турів і знизитися в класі.

У поточному розіграші ЛН Україна обіграла Швейцарію (2:1) та Іспанію (1:0), але програла тій же Іспанії (0:4) та Німеччині (1: 2). У підсумку, набравши 6 очок, українці посідають третє місце в групі. Українська збірна 1 очко відстає від Іспанії і на 4 випереджає Швейцарію.

Перед грою з Німеччиною Україна провела контрольний матч проти Польщі. Українська збірна володіла перевагою, але свої шанси не реалізувала, і при цьому пропустила двічі - 0:2.

Слова перед матчем

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев:

"Порівняно з матчем у Києві Україна підсилила свій склад. Вона обіграла Іспанію - не випадково. В її рядах багато швидких і технічних атакуючих гравців. Разом з тим Україна чудово захищається. Ми це помітили ще в Києві".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"У нас є можливість сьогодні грати і першим номером, але, якщо ми граємо з більш сильною командою, то слід використовувати тактику, яка дозволить домагатися результату. Практика показує, що ми здатні перебудуватися. Тому, наприклад, граючи проти такого сильного суперника, ще й на виїзді, однозначно трохи поміняємо свою систему гри, але ні в якому разі не відмовимося від наших принципів".

Орієнтовні склади

Німеччина: Нойєр, Рюдігер, Гінтер, Зюле, Хенрікс, Гюндоган, Дауд, Горецька, Сані, Гнабрі, Вернер

Україна: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Зубков, Марлос, Яремчук

Арбітр

Головним арбітром зустрічі призначено румуна Овідіу Хацегана, який вже не раз працював на матчах українських команд.

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Автор: Антон Дудар