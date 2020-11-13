Рішення щодо проведення поєдинку прийматиметься 14 листопада.

Чотири футболісти і один співробітник збірної України здали позитивні тести на коронавірус перед матчем Ліги націй зі збірною Німеччини.

Про це на прес-конференції повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

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"Прийшли результати тестів. Ситуація така, що п'ять з них позитивні, в тому числі чотири - у гравців. Ці люди залишилися в готелі, вони ізольовані. 14 листопада на нас чекає ще одне тестування", - сказав Шевченко.

Він також повідомив, що рішення по матчу буде прийматися пізніше:

"Я не знаю, чи може бути скасований матч. Нас поставили до відома, що вранці 14 листопада ми повинні пройти ще одне тестування. Рішення прийматимуть УЄФА, організатори матчу, уряд Німеччини. У команді є зараження".

УАФ на офіційному сайті повідомила, що позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Віктор Коваленко.

Решта футболістів команди вирушили на вечірнє тренування в Лейпцігу.

Німеччина - Україна: перед матчем

Матч Німеччина - Україна повинен пройти 14 листопада в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина-Україна по ТБ.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

Раніше із заявки збірної України через травми і коронавірус були виключені три футболісти.

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Автор: Антон Дудар